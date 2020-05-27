Gezdirdiği Dogo Argentino cinsi köpek kendisine saldırdı

Kağıthane'de gerçekleşen olay, sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Ramazan Bayramı'nın 4.günü yaşandı. Genç yaşlardaki 4 kişinin, Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi Alibey Caddesi'nden gezdirdikleri Dogo Argentino cinsi köpekler bir anda saldırganlaştı.



Köpeklerden birisi, arkadaş oldukları belirtilen kişilerden birisinin ayağını ısırdı. Arkadaşlarının uğraşlarına rağmen köpeğin güçlü çenesi bir türlü açılmadı.

Yere düşen genç kişinin haykırışlarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu.

Evinden çıkan bir vatandaş, çevredekilerin de yardımıyla genç kişinin yaralanan ayağını köpeğin dişlerinden kurtarmayı başardı.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEPKİ

Yaralanan kişi daha sonra arakaşlarıyla birlikte gözden kayboldu. Mahalle sakinleri ise bir yandan olayın şokunu yaşarken, diğer yandan da bu köpeklerin çocuklara da saldırabileceklerini söyleyerek tepki gösterdiler.



DOGO ARGENTİONA CİNSİ NASIL BİR KÖPEK?

Türkiye dahil birçok ülkede beslenmesi yasak olan Dogo Argentino, 9 ayrı cins köpeğin birleşimi ile geliştirilmiş bir ırktır. Aslen yaban domuzu ve büyük hayvanları avlamak için yetiştirilen Dogo Argentino, ortalama 13-15 yıl yaşar. Boyları 70 cm civarında iken ağırlıkları 50 kiloya kadar çıkar. Tüyleri kısa ve beyaz olan bu ırk, oldukça kaslı ve güçlü bir görünüme sahiptir.