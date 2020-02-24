Gezi davasındaki beraat kararlarının gerekçesi açıklandı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararının gerekçesi açıklandı. Kararda "Kavala'nın Gezi olaylarını finanse ettiğine ilişkin delil bulunamadığı" belirtildi.

NTV Haber 24.02.2020 - 17:49 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 17:50

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Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil 9 kişiye beraat

Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil 9 kişiye beraat

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın aralarında bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına yönelik 318 sayfalık gerekçesini tamamladı.

Gerekçeli kararını açıklayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi eylemlerini ''vandallık'' olarak niteledi.

Mahkemenin açıklamasında, “İddianameye konu dinleme kayıtları 'yasak delil' mahiyetinde olduğundan, delil olarak kabul edilmemiştir" denildi.

Kavala'nın Gezi olaylarını finanse ettiğine ilişkin delil bulunamadığı vurgulandı.

Aralarında Memet Ali Alabora’nın da bulunduğu firari 6 sanığın eylemlerin altyapısını hazırladığı, iddialarının ciddi olduğunu belirten mahkeme, dosyalarının ayrıldığını bildirdi.

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