Gezi Parkı davası kararı protesto edildi: 51 gözaltı

Gezi Parkı davasında önceki gün çıkan tutuklama kararları İstanbul Beyoğlu'nda protesto edildi. Polis göstericilere müdahale etti, 51 kişi gözaltına alındı.

Haberler - NTV Haber - DHA 27.04.2022 - 08:57

Gezi Parkı davası kararı protesto edildi: 51 gözaltı

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Parkı davasında verilen mahkumiyet kararları, dün akşam Taksim'de yapılan eylemle protesto edildi.

Bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü üyelerinden oluşan grup, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İstanbul Şubesi önünde toplandı.

Grup adına yapılan açıklamada, serbest kalıncaya kadar davada yargılananların yalnız bırakılmayacağı, beraat kararı çıkana dek mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Basın açıklaması sonrası Firuzağa Meydanı'na yürüyen gruba polis müdahale etti.

Valilikten yapılan açıklamada 51 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gezi Parkı davasının karar duruşmasında, tutuklu yargılanan Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18'er yıl hapis cezası verilmişti.

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