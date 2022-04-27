Gezi Parkı davası kararı protestosunda 51 gözaltı

Gezi Parkı davasında verilen mahkumiyet kararları, dün akşam İstanbul Taksim'de yapılan eylemle protesto edildi.



Bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü üyelerinden oluşan grup, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İstanbul Şubesi önünde toplandı.



Grup adına yapılan açıklamada, serbest kalıncaya kadar davada yargılananların yalnız bırakılmayacağı, beraat kararı çıkana dek mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.

Basın açıklaması sonrası Firuzağa Meydanı'na yürüyen gruba polis müdahale etti.



VALİLİK: 51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, 51 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gezi Parkı davasının karar duruşmasında, tutuklu yargılanan Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman'a da 18'er yıl hapis cezası verilmişti.