Gezi Parkı davasında karar bekleniyor

İstanbul'da 2013 yılındaki olaylara ilişkin 16 sanık, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyor.

Bir önceki duruşmada, iş insanı Osman Kavala, akademisyen Yiğit Aksakoğlu, mimar Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 6 sanık için de 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 10 Aralık 2019'da, tutuklu Osman Kavala'nn serbest bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi ise "karar kesinleşmedi" gerekçesiyle, tahliye talebini reddetti.