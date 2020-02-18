Gezi Parkı davasında karar bekleniyor

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanıklı davada karar aşamasına gelindi. Altıncı duruşma bugün Silivri Cezaevi yerleşkesinde görülecek.

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Osman Kavala'nın tahliye talebine ret

AİHM Osman Kavala kararını açıkladı

AİHM Osman Kavala kararını açıkladı

İstanbul'da 2013 yılındaki olaylara ilişkin 16 sanık, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyor.

Bir önceki duruşmada, iş insanı Osman Kavala, akademisyen Yiğit Aksakoğlu, mimar Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 6 sanık için de 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 10 Aralık 2019'da, tutuklu Osman Kavala'nn serbest bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi ise "karar kesinleşmedi" gerekçesiyle, tahliye talebini reddetti.  

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