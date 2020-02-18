Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil 9 kişiye beraat

2013 yılında yaşanan Gezi parkı olaylarına ilişkin açılan davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet davada yargılanan tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Mahkeme ayrıca davanın tek tutuklu sanığı Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tahliyesine de hükmetti.

Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da aralarında bulunduğu dokuz kişi hakkında beraat kararı çıktı.

7 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI



Mahkeme heyeti yurtdışında bulunan Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın aralarında olduğu 7 sanığın dosyasını ayırdı.

Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı.



Mahkeme, bu sanıklar hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.



İsveç, Kanada, İsviçre, Danimarka, Almanya ve Hollanda'nın başkonsolosları ile İngiltere, Lüksemburg, Belçika, İrlanda ile ABD'nin büyükelçileri veya büyükelçilik temsilcileri de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Gamze Akkuş İlgezdi ve Muharrem Erkek, bazı CHP milletvekilleri ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da duruşmayı takip etti.

Bazı HDP milletvekillerinin yana sıra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da duruşma salonunda hazır bulundu.