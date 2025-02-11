Gezi Parkı davasında üç isim için beraat kararı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin haklarında verilen 18’er yıl hapis cezası kararının bozulmasının ardından tahliye edilerek yeniden yargılanan sanıklar Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay’ın davası karara bağlandı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.



ÜÇ İSİM İÇİN BERAAT KARARI



Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme sanıklar Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay'ın Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlamasından, her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.