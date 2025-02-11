Gezi Parkı davasında üç isim için beraat kararı
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada haklarındaki kararın bozulmasının ardından tahliye edilen ve yeniden yargılanan Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi için mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Yapıcı, Altınay ve Ekmekçi’nin üzerlerine atılı suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin haklarında verilen 18’er yıl hapis cezası kararının bozulmasının ardından tahliye edilerek yeniden yargılanan sanıklar Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay’ın davası karara bağlandı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.
ÜÇ İSİM İÇİN BERAAT KARARI
Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme sanıklar Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay'ın Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlamasından, her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.
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