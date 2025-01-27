Gezi Parkı gözaltısı: Ayşe Barım hakkında tutuklama talebi

Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alındı.

Geçen cuma gününden bu yana gözaltında bulunan Barım'ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen Barım, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcıya ifade veren Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme suçundan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Barım’ın sahibi olduğu menajerlik şirketi

AYŞE BARIM NEYLE SUÇLANIYOR?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım’ın Gezi davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğunu belirtti.



Başsavcılık, Barım’ın beraber çalıştığı oyuncuları protestolara yönlendirdiğini öne sürdü. Açıklamada, “Olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılmıştır.” ifadesine yer verildi.



“Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs” suçlaması yöneltilen Barım’ın şirketinde 8 saat süren bir arama yapıldı.

Barım’ın şirketinde 8 saat arama yapıldı

ÜNLÜ OYUNCULAR HAKKINDA YALAN TANIKLIK SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA



Öte yandan Barım’ın gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin ünlü isimlerin ifadesine başvuruldu. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Nehir Erdoğan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda gelerek tanık sıfatıyla ifade verdi. Gezi Parkında kendileriyle bulunmasına rağmen kaçamaklı cevaplarının şüpheliyi kayırma saikiyle yapıldığının açıkça anlaşıldığı, yine tanıklardan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun tanık ifadelerinde olayların faillerinden Memet Ali Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle Yalan Tanıklık suçundan ayrıca soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLEYECEK



Soruşturma kapsamında, Barım’ın ajansıyla anlaşması bulunan ve ifadesi henüz alınmayan oyuncuların da bilgisine başvurulacağı kaydedildi.



Soruşturmanın, Barım’ın Gezi Parkı protestolarının yaşandığı dönem ile günümüzdeki bağlantılarına yönelik genişletileceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel