Gezi Parkı'nda 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası

İstanbul'da annesiyle gittiği Gezi Parkı'nda bisikletle gezerken 3 kişinin sözlü tacizine uğradığı öne sürülen 12 yaşındaki kızı, iddialara göre şüphelilerden biri kolundan tutarak eve götürmek istedi. Küçük kız annesinin yanına koşarken, 3 şüpheli, polis ve bekçiler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

BİSİKLETLE PARKTA GEZİYORDU



Olay dün saat 14.00 sıralarında Beyoğlu'da meydana geldi. 14 yaş ve altı için sokağa çıkma serbestliğinden yararlanarak annesi F.Ş. ile Gezi Parkı'na giden 12 yaşındaki kızı H.Ş. annesinden izin alarak komşularından aldıkları bisiklet ile park içinde gezmeye başladı.

3 KİŞİNİN SÖZLÜ TACİZİNE UĞRADI

Yorulan H.Ş., bisikleti elinde sürerek annesinin yanına dönerken, iddiaya göre önüne çıkan 3 kişinin sözlü tacizine uğradı.

TACİZCİLERDEN BİRİ KOLUNDAN TUTUP GÖTÜRMEK İSTEDİ



İddiaya göre tacizcilerden biri H.Ş'yi kolundan tutarak evine götürmek istedi. Korku içinde çığlıklar atarak kaçan H.Ş, koşarak annesinin yanına geldi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

İhbar üzerine anında harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler Gezi Parkı'nın hemen karşısındaki çocuk parkında şüpheli 3 kişiyi yakaladı.

H.Ş, yakalanan şüphelileri teşhis ederken gözyaşlarına boğuldu. Anne, F.Ş kızını taciz ettiği iddia edilen kişilere elleriyle vurarak, tepki gösterdi.

SABIKALI ÇIKTILAR

H.Ş'yi bir polis memuru ve annesi sakinleştirmeye çalıştı. Kelepçe takılarak gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürülen A.K., M.A. ve İ.A.'nın kırmızı ışıklarda duran araçlardaki sürücülere mendil satmaya çalışıp cam silen kişiler olduğu, uyuşturucu kullanmak ve hırsızlıktan suç kayıtlarının olduğu tespit edildi.

ANNE-KIZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Anne F.Ş ve kızı polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST KALDILAR

Polis merkezine götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

VİDEO: MİNİBÜSTE TACİZ İDDİASINA LİNÇ GİRİŞİMİ (ARŞİV)