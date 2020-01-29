Gezi Parkı'nda kuruyan ağaçlar kaldırılıyor

İBB'den yapılan açıklamaya göre Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına bağlı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Gezi Parkı'nda doku bozulması mantarı hastalığı nedeniyle kuruyan çınar ağaçlarını, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 07.07.2017 tarih ve 5567 sayılı kararı gereği kaldırmaya başladı.



Kurulun analiz raporuna göre kurumuş 77 ağacın parktan çıkarılmasına karar verildi.



Geçmiş yıl ve aylarda meydana gelen fırtınalarda yıkılan 38 ağaç ve kurulun incelemeleri sonrası kaldırılmasına karar verilen 39 ağaç Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğünce kaldırılarak, yerlerine uygun boyutta dişbudak, sığla, çitlembik, mabet ve ıhlamur ağaçları dikilecek.



İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, Gezi Parkı'nın hem Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çarpıcı anılarına tanıklık eden hem de 1940'lı yıllardan itibaren içinde bulunduğu bölgede yer alan yeşil alan dokusunun başlangıcı olduğunu ifade etti.



AYNI GÜN YENİLERİ DİKİLECEK



Gezi Parkı'nda kuruyan çınar ağaçlarının sadece İstanbul'da değil, tüm dünyada tehdit altında olduğunun altını çizen Seçkin, hastalık ve yürütülen çalışmayla ilgili şunları aktardı:



"Hastalık İstanbul'umuzun başka bölgelerindeki çınar ağaçlarında da mevcut. Şu an için bilinen tek yöntem, hastalık tespit edilenlerin hızlıca alandan uzaklaştırılması. Geç kalındıkça hastalığın etki alanı büyüyor ve bölgedeki tüm çınarları etkiliyor. 2017 yılında İstanbul II numaralı Koruma Kuruluna incelenmesi üzere, bilimsel raporlarla başvuruda bulunuldu. Yapılan inceleme sonucu, kuru ağaçların yerinden çıkarılmasının canlı sağlığı ile kent ekosistemi açısından gerekli olduğu, yerlerine uygun nitelikte yeni ağaçların dikilmesine karar verildi. Ekiplerimiz, geride kalan ve kamu sağlığını tehdit eden kuru ağaçları kaldıracak. Aynı gün yerlerine yeni ağaçları dikecek."