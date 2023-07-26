Gezmeye çıktığı dağda düşüp mahsur kaldı

İhbar üzerine dik ve kayalık olan dağlık alana jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Sulac, arazi şartları nedeniyle sedyeyle indirilemeyeceği için durum 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na bildirildi.



Sulac, askeri helikopterle mahsur kaldığı bölgeden alınıp hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sulac'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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