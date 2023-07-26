Gezmeye çıktığı dağda düşüp mahsur kaldı

Konya'da gezmek için çıktığı dağda ayağı kayıp düştüğü yerde mahsur kalan Mirac Sulac, askeri helikopterle kurtarıldı.

Gezmeye çıktığı dağda düşüp mahsur kaldı

Karapınar ilçesi Oymalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mirac Sulac, gezmek için çıktığı dağlık alanda ayağı kayıp düştü.

Ayağı incindiği için yürüyemediği için mahsur kalan Sulac, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi.

Gezmeye çıktığı dağda düşüp mahsur kaldı - 1

İhbar üzerine dik ve kayalık olan dağlık alana jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Sulac, arazi şartları nedeniyle sedyeyle indirilemeyeceği için durum 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na bildirildi.

Sulac, askeri helikopterle mahsur kaldığı bölgeden alınıp hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sulac'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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