GFB lideri Cem Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derneğin başındaki tribün lideri Cem Gölbaşı ve beraberindeki 7 kişinin, sosyal medyada yaydığı iddia edilen video sonrası harekete geçti. Yapılan tespitlerin ardından 7 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki yerleşkesinde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen 7 kişi, sorguya alındı.



Zanlıların, gözaltına alınan kişilerden tribün lideri Cem Gölbaşı’nın fotoğrafıyla dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ettikleri, aracına el koyup cep telefonlarını aldıkları ileri sürüldü. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin polisteki ifade işlemleri devam ediyor.