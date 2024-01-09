GİB personel alımı ne zaman başlayacak? Gelir İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı perosnel alımının aytıntıları merak konusu oldu. Başvuruların Mart ve Nisan ayında alınması bekleniyor.



GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ



Gelir İdaresi Başkanlığı sınavla 1271 gelir uzman yardımcısı alacak. Başvurular 15 Nisan'da başlayacak ve 25 Nisan Perşembe günü sona erecek.



Kurum aynı zamanda 50 devlet gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Sınava ön başvurular 7-13 Mart'ta, nihai başvurular ise 22-28 Mart'ta alınacak.



Her iki işe alım için giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.