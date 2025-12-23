Gıda alerjisinde ölümcül tehlike. Alerji krizinde neler yapılmalı?
Ağrı'da 25 yaşındaki üniversite öğrencisinin, pasta yedikten sonra ölmesi gıda alerjilerinin yarattığı tehlikeyi bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, alerjisi olan kişiler ve ailelerinin çok dikkatli olması gerektiğini vurgularken önlem alınmazsa hayati risk taşıdığını dile getirdi. Haber: Sinan Kunter
Ağrı'da yumurtaya alerjisi olan ve doğum gününde arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten sonra rahatsızlanan üniversite öğrencisi Remziye Horuz, 2 Aralık'tan bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Uzmanlar ise ölümcül tehlikeye dikkat çekiyor.
Doğuştan gelen gıda alerjilerin bir tedavisi yok. Genellikle çocukluk çağında belirti gösteriyor. Eğer alerjisi olan çocuk ya da yetişkin yediklerine dikkat etmezse, vücudunda hayati risk yaratan anafilaksi adlı tepkimeye yol açıyor.
Hastaların alerjik seviyesinin belirlenmesi için, uzman doktor tarafından muayene edilmesi de gerekiyor.
BU BESİN GRUPLARINA DİKKAT!
Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl, besin gruplarına dikkat çekip "En tehlikeli olanlar kuruyemişler, daha sonra deniz ürünleri." dedi.
Yumurtanın da tehlikeli olduğuna işaret eden Bingöl, "Özellikle yumurta beyazı anafilaksi riski yüksek bir proteindir." diye konuştu.
KRİZ ANINDA NELER YAPILMALI?
Ciddi besin alerjisi olan hastaların yanlarında mutlaka adrenalin oto enjektörlerini taşımaları konusunda uyaran Bingöl, "Bulguların olması durumunda acil iğne yapılması gerekiyor. Ambulansla en yakın sağlık merkezine başvurulması lazım." dedi.