Gıda deposunda mide bulandıran görüntüler

Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde gıda deposu olarak faaliyet gösteren işletmede, kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde soğuk hava deposunda etiketsiz ve ambalajı yırtılmış ürünler tespit edildi.

Koridorda, gıdaya uygun olmayan sıcaklıkta ve hijyen dışı şartlarda bekletilen iç yağlar, çapraz bulaşma riski taşıyan ortamlarda ürün işleme, kullanılmış et işleme ekipmanları ve boş piliç kutuları görüldü.

Aykırılıkları tek tek fotoğraflayarak tutanak tutan ekipler ürünleri de muhafaza altına aldı.

BİNLERCE LİRA CEZA

5996 sayılı Kanun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasının ardından onaysız faaliyetten dolayı 210 bin 622 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans ile denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği kaydedildi.