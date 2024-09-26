Gıda fabrikasında 7 işçi amonyak gazından zehirlendi
Bursa'da bir gıda fabrikasında amonyak gazından zehirlenen 6'sı kadın 7 işçi, hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesindefaaliyet gösteren bir gıda fabrikasında amonyak gazına maruz kalan işçiler Hafize D. (50), Harbiye Ö. (51), Kadife A. (59), Nazmiye S. (47), Emel B. (48), Nevin A. (46) ve Yasin A. (28), fenalaştı. 7 işçi, fabrikanın aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Gıda
- Bursa
- Bursa İnegöl