Gıda fabrikasında 7 işçi amonyak gazından zehirlendi

Bursa'da bir gıda fabrikasında amonyak gazından zehirlenen 6'sı kadın 7 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Gıda fabrikasında 7 işçi amonyak gazından zehirlendi

'nın İnegöl ilçesindefaaliyet gösteren bir fabrikasında amonyak gazına maruz kalan işçiler Hafize D. (50), Harbiye Ö. (51), Kadife A. (59), Nazmiye S. (47), Emel B. (48), Nevin A. (46) ve Yasin A. (28), fenalaştı. 7 işçi, fabrikanın aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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