Gıda laboratuvarında patlama: Yaralılar var

Edirne'de bir gıda laboratuvarında meydana gelen asit kaynaklı patlama sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gıda laboratuvarında patlama: Yaralılar var

'de Tayakadın köyü yakınındaki depolama alanında faaliyet gösteren gıda laboratuvarının kimyasal malzeme bölümünde asit kaynaklı yaşandı.

Olayda gıda mühendisi ve İstanbul'dan cihaz kurulumu için gelen 2 tekniker yaralandı.

Gıda laboratuvarında patlama: Yaralılar var - 1 İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri gönderildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

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