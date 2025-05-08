Gıda satışında karekod dönemi: Tüketiciler görebilecek

Gıda satış ve toplu tüketim yerlerindeki "gıda işletmesi karekodu"nun tüketicilerin görebileceği yerde bulundurulması zorunlu kılındı.

Gıda satışında karekod dönemi: Tüketiciler görebilecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda işletmesi karekodunun tüketicilerin göreceği yerde bulundurulması zorunlu olacak.

60 GÜN SÜRE VERİLECEK

Bakanlık, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyerek resmi internet sitesinde duyuracak.

Gıda satışında karekod dönemi: Tüketiciler görebilecek - 1 Gıda iş yerleri "işletme karekodları"nı tüketicilerin görebileceği yerde bulunduracak

İşletmeler için söz konusu karekod kuralına uyum süresi, Bakanlık tarafından uygulamaya ilişkin usul ve esasların resmi internet sitesinde duyurulmasından itibaren 60 gün olacak.

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