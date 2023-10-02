Gıda sektörü, Türk Mutfağı 2.0’da gelecek için bir araya geliyor!

Gastronomi pazarlama etkinliği olan Türk Mutfağı 2.0, yeme-içme sektörüne "Birliktelik" temasıyla yeni bir soluk getiriyor. Sektörün tek pazarlama konferansı olma özelliğini taşıyan bu etkinlik, ev dışı ve hızlı tüketim gıda kanallarını kapsayarak sektöre ve nihai tüketicilere ürün/hizmet sunan markaları bir araya getiriyor.

Geçmişte 2 kez Türkiye'nin gastronomi alanında ilk entegre pazarlama projesi Restoran Haftası kapsamında Gastronomi Pazarlama Ajansı Dude Table tarafından organize edilen Türk Mutfağı 2.0, sektörün yoğun ilgisi ile bu yıl bağımsız bir gastronomi pazarlama etkinliği olarak 4 Ekim’de, Divan Kuruçeşme’de düzenleniyor.



Geleceğin Gıdasını Şekillendirmek

Türk Mutfağı 2.0, 2019 yılında Türkiye'nin gastronomi alanında ilk entegre pazarlama projesi olan Restoran Haftası'nın çatısı altında doğan bir vizyonun taşıyıcısı. Bu yılki teması, "Birliktelik" ile sektörün bütün unsurlarını aynı masada bir araya getirerek geleceğin lezzet haritasını çıkarmayı amaçlıyor. "Aynı Masada, Gelecek İçin Bir Arada" mottosu ise, bu birlikteliğin ve iş birliğinin geleceğin lezzetlerini şekillendirmedeki önemini yansıtıyor.



Bu yılki etkinlik, gıda pazarlamasının sektör profesyonelleri tarafından daha stratejik ve öngörülebilir bir yaklaşımla ele alınmasını hedefliyor. Etkinlik, ev dışı ve hızlı tüketim gıda sektörlerindeki pazarlama stratejilerini, gastronomi ve pazarlama disiplinleri ile bir araya getirmesiyle özgünlüğünü ortaya koyuyor.