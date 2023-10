Gıda sektörü, Türk Mutfağı 2.0’da gelecek için bir araya geliyor!

Unilever Food Solutions ise ev dışı gıda sektörünün mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar sunarak; Geleceğin Menüleri başta olmak üzere, ilham verici sektörel araştırmalara imza atarak sektöre rehberlik ediyor. Bu sponsorların varlığı, Türk Mutfağı 2.0'ı yeme-içme dünyasının kritik konularını ele alan, değerli ve anlamlı bir platforma dönüştürüyor. Yerel ve global arasındaki bu bağlantılar, yeme-içme sektörünün sınırlarını aşmanın önemini ve iş birliğinin gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.



Sektörün gelişimine değer katan oturumları ve konuklarıyla birbirinden farklı temaların masaya yatırılacağı Türk Mutfağı’nda fuaye alanı da farklı deneyimlere ev sahipliği yapacak. Filiz, Punica, Plant Factory ve UFS stantlarıyla etkinlikte yer alacak.



“Aynı Masada Gelecek için Bir Arada”



Bu yılki tema ve motto, sadece etkinliği değil, aynı zamanda sektördeki dayanışmanın ve iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bir araya gelerek aynı masada buluşup geleceği inşa etmek, yeme-içme dünyasını daha güçlü ve parlak bir geleceğe taşımanın anahtarı. Bu motto, sektörün her bir katılımcısının, kendi beceri ve vizyonlarıyla, ortak bir amacın peşinde birleştiği bir platformda buluşmanın ne denli değerli olduğunu anlatıyor. Konferans boyunca her bir katılımcı, kendi uzmanlığını ve deneyimini masaya koyma fırsatı bulacak; böylece sektörün ortak zenginliğine katkı sağlayacak.



Gıdanın Geleceği için Farklı Oturumlar ve Paneller



Etkinliğin her bir oturumu, yeme-içme dünyasının farklı yönlerini keşfetmek ve geleceği şekillendirmek için düzenlenecek. Yerel lezzetlerin global sofralara taşınabileceğine dair ilham verici diyaloglar, farklı pazarlarda yeme-içme pazarlamasının nasıl şekillendiği, geleceğin gıdalarını düşünebilme yeteneğinin ne denli önemli olduğunu anlatacak konuşmalar yer alacak. Gıdada ekosistem oluşturmak, restoran markasının sürdürülebilirliğini sağlamak, yaşam alanlarında gastronominin rolü gibi sektörün yakından ilgilendiği başlıklar da işlenecek. Paylaşılan deneyimler ve içgörülerle yeme-içme trendlerini belirleyen unsurlar aktarılacak.



Türk Mutfağı 2.0'un oturumları, katılımcıları yeme-içme dünyasının en güncel konularıyla buluştururken, bir yandan da sektörün geleceğine dair heyecan verici fikirlerin doğmasına olanak tanıyacak. Bu oturumlar, sektörün önde gelen isimlerinin deneyimlerini paylaşacağı ve yeni vizyonlar inşa edeceği kıymetli bir bilgi alışverişi platformu, yani network imkânı sunacak.



Biletler Sınırlı Sayıda



Her bir katılımcının birebir olarak değerli deneyimler yaşamasını hedefleyen Türk Mutfağı 2.0, biletleri sınırlı sayıda satışa sunacak. 25 kişilik yerin öğrencilere özel ayrıldığı etkinlikte 200 kişilik bilet Mobilet üzerinden satılıyor.