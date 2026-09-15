Gıdada fahiş fiyat operasyonu. 41 dağıtıcı firma yöneticisi için gözaltı kararı

Gıdada fahiş fiyat operasyonunda 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı.

HAL KAYIT VE ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMLERİ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında Hal Kayıt Sistemi ve Çiftçi Kayıt Sistemi verileri incelendi.

Hazine ve Maliyet Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı da soruşturma kapsamında kapsamlı bir rapor hazırladı.

Aynı zamanda bin 29 çiftçinin beyanı alınarak, ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi.