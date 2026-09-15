Gıdada fahiş fiyat operasyonu. 41 dağıtıcı firma yöneticisi için gözaltı kararı
15.09.2026 09:15
Son Güncelleme: 15.09.2026 09:34
Adalet Bakanı Akın Gürlek, şüpheli firma yöneticilerinin ürün arzını düşük, maliyetini ise yüksek gösterdiğinin belirlendiğini açıkladı.
Meyve ve sebze hallerinin büyük tedarikçisi konumundaki 41 dağıtıcıya soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 41 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gıdada fahiş fiyat operasyonunda 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı.
HAL KAYIT VE ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMLERİ İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında Hal Kayıt Sistemi ve Çiftçi Kayıt Sistemi verileri incelendi.
Hazine ve Maliyet Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı da soruşturma kapsamında kapsamlı bir rapor hazırladı.
Aynı zamanda bin 29 çiftçinin beyanı alınarak, ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi.
Polis, meyve ve sebze halinde belirlenen adreslerde arama yaptı.
"ARZI DÜŞÜK, MALİYETİ YÜKSEK GÖSTERDİLER"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yapılan incelemede, hallerin büyük tedarikçisi konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Gürlek, "Sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı." ifadelerini kullandı.
Emniyet güçleri arama yapılan şirketlerdeki kayıtları inceledi.
41 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Hazırlanan raporlar ve yapılan tespitler üzerine harekete geçen savcılık, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verdi.
Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilere fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltildi.
Soruşturma kapsamında 22 ilde yapılan operasyonlarda 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama yapıldı.
Operasyonu gerçekleştiren kurumlara teşekkür eden Bakan Gürlek, "Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.