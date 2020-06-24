Gıdada hileli ürüne ağır ceza geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni yasa teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Muş, "Tarım arazisinin amacı dışında kullanılmasına izin verilmeyecek" dedi.

Grupbaşkanvekili Muş, gıda sağlığını tehlikeye atan ürünlerde para cezasının artırılacağını söyledi.

Muş, "Tağşiş ve taklit ürünlerle ilgili yaptırımlarımızı ağırlaştırıyoruz. Bu konuda ceza 27 bin 877 liraydı. Yeni düzenlemede 50 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza verilebilecek. Bu firmalar 5 ila 10 faaliyetten men edilecekler." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN TÜTÜN ELEŞTİRİSİ

Mehmet Muş, "Tütün teklifinde içmek için tüketen vatandaşlara ceza söz konusu değil. Tütün üreticileri için yüzde 30'luk biz kota geliyor. Bu yüzde 45'e kadar yükseltilebilir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, barolar için yapılacak teklife dair detayların kısa zamanda açıklanacağını aktardı.