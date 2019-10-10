Nüfus artışı, sağlıklı beslenme, iklim değişikliği, verimli kaynak yönetimi,değişen tüketici ve gıda sektörüne olan etkisi, gıda güvenliği , gıdada inovasyon ,sürdürülebilir iş modelleri gibi konular, bir yandan insanlığın geleceği adına önem taşırken diğer yandan da gıda sektörü ve paydaşları için heyecan verici iş fırsatlarını kapsıyor.



Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Sürdürülebilir Gıda Zirvesi, buradan yola çıkarak, bugünün gıda ile ilgili tüm konularına, fırsatlara, sorunlara ve risklere bütünsel bir yaklaşımla öncülük etmeyi amaçlıyor.

Zirve, Dünya Gıda Günü olan 17 Ekim’de, ‘Gıda Sektöründe Değişim’ teması ekseninde Sürdürülebilirlik Akademisi ve TÜGİS iş birliğinde, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) destekleriyle Fairmont Quasar İstanbul Oteli’nde düzenlenecek. Zirve’de bu yıl, gıda sistemlerinde ve iş modellerinde değişim için; tüketici davranışlarından şeffaf ve sorumlu tedarik zincirine, döngüsel ekonomiden Endüstri 4.0’a, ambalajdan gıda atığına, perakendeden dijitalleşmeye, yapay zekadan inovasyona kadar tüm sektörün verimliliğini ve karlılığını artıracak pek çok konu tartışılacak.



ZİRVENİN AÇILIŞINI BAKAN PAKDEMİRLİ YAPACAK



Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin açılış konuşmasını yapacağı zirvede 70'i aşan konuşmacı, 27 oturum ve uluslararası birçok konuşmacı da yer alıyor.

Avrupa Yiyecek ve İçecek Konfederasyonu FoodDrink Europe’nin Genel Müdür Yardımcısı Dirk Jacobs, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit’in editörü Martin Koehring, Yıldız Holding Global Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, Palsgaard CEO’su Jakob Thøisen,Aromsa Genel Müdürü Murat Yasa, Winnow Solutions MENA Genel Müdürü Ignacio Ramirez, Unilever Gıda Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Erdoğan Canbaz ,Barilla Genel Müdürü Piero Mirra, Denizbank Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, NTV sunucusu Melda Yücel Kocaalp ve pek çok konuşmacı yer alıyor.



‘BESLENME’ ETKİNLİĞİ 2. YILINDA



Sürdürülebilir Gıda Zirvesi kapsamında bu yıl ikinci kez ‘Beslenme Etkinliği’ düzenlenecek. Etkinlikte doğru beslenme farkındalığı, yerel gıda kültürü, gastronomi, organik gıdalar, alternatif beslenme modelleri, özel risk grupları ve kamu politikaları üzerine beslenme konusu bu yıl da çok boyutlu oturumlarla irdelenerek birey ve toplum sağlığının dinamiklerinin ölçümlenmesi hedefleniyor.



İŞ DÜNYASININ DESTEĞİ SÜRÜYOR



Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nin Ana Sponsoru Yıldız Holding, Palsgaard ve Aromsa olurken, Platin Sponsorlar Pınar ve Knorr ,Altın Sponsor Barilla , Gümüş sponsor olarak CHEP Türkiye ve Barry Callebaut,Cargill,Nestle Bronz sponsor olarak Denizbank ,Karadeniz İhracatçı Birlikleri,Progrup,Söke,Aroma,Balparmak ve İreks destek verecek. Zirve’nin ana medya sponsoru ise NTV.