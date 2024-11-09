Gider açmaya gittiği evin sahibini vuran firma sahibi teslim oldu

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokakta yaşandı. İddiaya göre Özay Ç., 3 gün önce evinin giderinin açılması bir özel vidanjör firmasını aradı. Aradan belli bir süre geçmesine rağmen gelen olmayınca Özay Ç., firma sahibi ile telefonda tartıştı. Evin önüne gelen firma sahibi Harun R. arasında evin önünde de tartışma devam etti ardından Harun R., üzerindeki tabancayla Özay Ç.' ye ateş etti. Özay Ç. sağ bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Şüpheli kaçarken, yaralı Özay Ç. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şüpheli Harun R., olaydan 3 saat sonra karakola giderek teslim oldu. Harun R. İfadesinde, "Ev sahibi telefonla aradığında evinin önüne gittik. Yarım saat bekledik ev sahibi gelmeyince başka bir adresteki sorunu gidermek için olay yerinden ayrıldık. O sırada ev sahibi beni telefonla arayarak, hakaret içeren sözler söyledi. Biz sorunu gidermek için bir süre sonra Özay Ç.'nin evine yeniden gittik.



Evinin önünde buluştuğumuz ev sahibi bana karşı hakaret etmeye devam etti. O sırada gerginlik yaşandı. Özay Ç. Aracından bıçak alıp üzerime yürüdüğü sırada bende kendimi korumak ve korkutmak için tabancayla yere ateş ettim. Mermilerden biri bacağına isabet etmiş. Ben yaralamak için ateş etmedim, kendimi korumak ve beni bıçaklayacağını düşünerek ateş ettim. Olayın ardından teslim oldum" dediği öğrenildi.