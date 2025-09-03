Girdiği çay sonu oldu

Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasında yer alan Beyazsu Mesire Alanı’nda serinlemek için girdiği suda akıntıya kapılan Mehmet Emin Akan, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.