Girdiği çay sonu oldu

Mardin'de çaydaki akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti.

Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasında yer alan Beyazsu Mesire Alanı’nda serinlemek için girdiği suda akıntıya kapılan Mehmet Emin Akan, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Mehmet Emin Akan’in duran kalbi, ekiplerin müdahalesiyle çalıştırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Akan önce Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Mehmet Emin Akan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Akan’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

