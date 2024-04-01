Giresun Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Giresun Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Giresun Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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31 Mart 2024 Giresun yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

Giresun’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Belediye Başkanı adayı Fuat Köse kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre saat CHP'nin adayı Fuat Köse oyların yüzde 55'ini alırken, AK Parti'nin adayı Aytekin Şenlikoğlu ise yüzde 38'de kaldı.



Giresun İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?



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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Giresun YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.