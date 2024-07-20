Giresun semalarında çakan şimşekler Erzincan’dan görüntülendi

Erzincan’da 3 bin 256 metre rakımlı Ergan Dağında kamp kuran doğaseverler, dün gece saatlerinde kilometrelerce uzaklıkta bulunan Giresun’un Tirebolu ilçesi semalarında artarda çakan şimşekleri cep telefonu kamerasıyla kayıt ettiler.

Giresun semalarında çakan şimşekler Erzincan’dan görüntülendi

Erzincan’da bir arkadaş grubu, Ergan Dağı Kayak Merkezinde düzenlenen kamp etkinliğine katıldılar.

3 bin 256 metre rakımlı Ergan Dağında çadır kurup kamp yapan vatandaşların dikkatini gecenin ilerleyen saatlerinde uzaktan çakan şimşekler çekti. Artarda çakan şimşekler cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Uzaktan geceyi aydınlatan şimşeklerin Giresun’un Tirebolu ilçesi ve Gümüşhane’nin Şiran ilçesi semalarında çaktığı belirlendi.

Erzincan’da yağışsız, açık bir havada yüksekten Giresun ve Şiran semalarında çakan şimşekleri gözlemek doğaseverleri şaşırttı.
Öte yandan Giresun'un Tirebolu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın sel ve heyelan olaylarına neden olduğu öğrenildi.

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