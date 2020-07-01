Giresun Valisi'nden İkra Nur açıklaması

Giresun Bulancak'ta İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede kaybolması sonrası 4 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.



İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkra Nur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu aydınlatılacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkra Nur’un iç organlarından alınan parçalar, çoklu organ incelemesine alınacak. Bu yöntemle küçük kızın nasıl öldüğü ortaya çıkarılacak. Soruşturmada kızın dereye düşerek, öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri de titizlikle araştırılıyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

Giresun Valisi Enver Ünlü'den konuyla ilgili bir açıklama geldi."Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil" diyen Ünlü, "Bu bilgileri şimdilik paylaşabilirim sizinle ama tabii kesin sonucu Adli Tıp Kurumunun vereceği kati yazılı rapor belirleyecek" ifadelerini kullandı.

ACILI BABAANNE: EVDEN UZAĞA KORKAR, GİTMEZDİ



İkra Nur'un acılı babaannesi Nihal Tirsi, torununun kaçırılıp, öldürüldüğünü iddia ederek, faillerinin bulunmasını istedi. Tirsi, "Kesinlikle o kadar uzağa kendisi gitmedi, korkuyordu, gitmezdi. O bahçenin içine aşağı niye gitsin ki? Oraya kadar nasıl inecek? Gitme şansı yok. Hayvanımız bahçede otlardı, onlar da oralarda oynardı. Akşam hayvanlar harmana çıkıyordu, alıp geliyordu amcalarıyla halalarıyla. Harmana oynamaya gidiyordu. Derenin olduğu yere uzağa gitmiyordu. Kapılarda evin yanında oynuyordu. Evin yakınından öteye bile geçmezdi. Çocuğumu kaçırdılar, götürdüler, 3 gün sakladılar, öldürüp bıraktılar” diye konuştu.

4 GÜN SONRA BULUNMUŞTU



Giresun Bulancak'ta İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede, cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkra Nur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti.



Küçük kız, geri dönmeyince 2 çocuk da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkra Nur’un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde dün cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.