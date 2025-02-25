Giresun ve Ordu'da okullar tatil mi? 26 Şubat kar tatili

Son günlerde ülke genelini etkisi altına alan kar yağışı zayıflasa da bazı bölgelerde devam ediyor. Meteorolojik verilere göre karar verilen kar tatili için valilik açıklamaları takip ediliyor. 26 Şubat Çarşama günü kar tatili olan illere dair araştırmalar hız kazandı.



ORDU'DA OKULLARA KAR TATİLİ



Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar ve soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.



Açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçesinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.



GİRESUN'DA OKULLARA KAR TATİLİ



Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de belde ile köy okullarında eğitime ara verildiği kaydedildi.