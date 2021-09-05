Giresun'a bağlanmak için yapılan referandum "evet" yönünde sonuçlandı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan Üçtaş ve Günyüzü Köyü sakinleri, köylerinin Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanması için referanduma gitti. Referandum "evet" ile sonuçlandı.

Anadolu Ajansı 05.09.2021 - 06:11

Giresun'a bağlanmak için yapılan referandum "evet" yönünde sonuçlandı

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Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü ve Üçtaş köyleri muhtarlıklarının, Gümüşhane'den ayrılarak sınırları bulunan Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanma talepleri üzerine İl İdare Kurulu, 4 Eylül'de ilgili köylerde seçim kararı aldı.

Kararın ardından bugün Üçtaş ve Günyüzü'nde yaşayan vatandaşlar, köylerdeki okullarda kurulan sandıklarda "evet" ve "hayır" pusulalarıyla oy kullandı.

REFERANDUMDAN "EVET" ÇIKTI

Sabah saatlerinde başlayan ve 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından Günyüzü Köyü'ndeki sandıklardan resmi olmayan verilere göre 272 "evet", 196 "hayır" oyuçıkarken 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Üçtaş Köyü'nde ise 474 kişi "evet", 33 kişi "hayır" oyu verirken 13 oy geçersiz sayıldı.

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