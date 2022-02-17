Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı adliyede

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek adliyeye sevk edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 11:24

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı adliyede

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sıla Şentürk açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sıla Şentürk açıklaması

Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı evinde dün boğazından bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'in (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Adliyesine sevk edildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN SILA ŞENTÜRK AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, cinayetle ilgili ayrıntılı açıklama yaptı. Sıla'nın zorla nişalandırıldığı iddiasının gerçek olmadığı belirtilen açıklamada, iki kez alınan koruma kararı sonrasında çocuğun ailenin yanına döndüğü belirtildi.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLACAK

Davaya müdahil olacağını açıklayan Bakanlık, "20 Ocak 2022 tarihinde danışmanlık tedbiri kapsamında yapılan en son görüşmede, çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmemiş ve bu yönde bir başvuruda bulunulmamıştır. 21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır" açıklamasını yaptı.

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