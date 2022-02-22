Giresun'da 16 yaşındaki Sıla'yı öldüren zanlıya 'akıl sağlığı tam' raporu

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheli, "akıl sağlığı raporu" için Samsun'a getirildi. Muayene sonucunda zanlıya 'akıl sağlığı tam' raporu verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.02.2022 - 14:41 | Son Güncelleme : 22.02.2022 - 15:11

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla'yı öldüren zanlıya 'akıl sağlığı tam' raporu

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16 yaşında öldürülen Sıla Şentürk'ün ailesi konuştu: Bütün aileyi tehdit etti

'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheliye Samsun'da yapılan muayenede, "akıl sağlığı tam" raporu verildiği öğrenildi.

Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı evde öldürdüğü gerekçesiyle Giresun Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Hüseyin Can Gökçek (21), akıl sağlığı raporu alınması için cezaevi aracıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine getirildi.

Gökçek'e beyaz koruyucu tulum giydirildiği ve geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Buradaki muayene sonucunda Gökçek'e, "akıl sağlığı tam" raporu verildiği öğrenildi.

Gökçek, hastanedeki muayenesinin ardından aynı araçla Giresun'daki cezaevine götürüldü.

Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Giresun Yalı Mahallesi'ndeki evinde 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmış, ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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