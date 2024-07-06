Giresun'da 2 gün denize girmek yasak

Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

Giresun'da 2 gün denize girmek yasak

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında Valilik makamında toplandı.

Toplantıda, kentte bugün başlayıp pazar günü sonuna kadar devam edecek olumsuz hava koşulları değerlendirilerek, vatandaşların can güvenliği için tüm Giresun sahili boyunca 8 Temmuz Pazartesi gününe kadar denize girilmesinin yasaklanmasına karar verildi.

Öte yandan Trabzon Valiliği'nin yazılı açıklamasında, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve yarın rüzgarın 20-25 deniz mili hızına, dalga yüksekliğinin 1,5 metreye ulaşacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, boğulma vakalarını önlemek amacıyla söz konusu zaman aralığında Trabzon genelinde denize girilmemesinin vatandaşların can güvenliği açısından önem taşıdığı vurgulandı.

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