Giresun'da 2 minibüs çarpıştı, 10 tarım işçisi yaralandı

Tirebolu ilçesine bağlı Kuzgun köyü mevkisinde Reşat Ayman (53) yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen Mehmet Sadık Kaplan’ın (45) kullandığı başka bir minibüsle kafa kafaya çarpıştı.



Kazada Ayman’ın kullandığı minibüsteki 10 tarım işçisi yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yaralarılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.