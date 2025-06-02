Giresun'da 5. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

Giresun'un Görele ilçesinde, beşinci kattaki balkondan düşen 57 yaşındaki Nursel Çakır hayatını kaybetti.

Giresun'da 5. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
Foto: Arşiv

Giresun'da Nursel Çakır (57) Görele ilçesi Kumyalı Mahallesi'nde bir binanın beşinci katındaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çakır'ın cenazesi, Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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