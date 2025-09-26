Giresun’da araç uçuruma yuvarlandı

Edinilen bilgilere göre, Espiye Ericek köyü grup yolunda, Aydınlar köyü yakınlarında İbrahim A. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan Osman Aydın olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü İbrahim A. ise ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.