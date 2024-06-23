Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

Merkeze bağlı Güre Mahallesi Plajlar bölgesinde serinlemek için denize giren Afganistan uyruklu Ahmad Sahel Ghaznavı, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşların kıyıya çıkardığı Ghaznavı, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ghaznavı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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