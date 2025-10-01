Giresun'da cinayet: Babasını öldürüp polise teslim oldu

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde otomobilde hareketsiz yatan kişiyi fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, başından tabancayla vurulduğu belirlenen Sedat Aktunç'u araçtan çıkararak Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Durumu ağır olan Aktunç, buradan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aktunç, doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi.

TESLİM OLDU



Polis ekiplerinin çalışması ile cinayeti, Aktunç'un oğlu M.C.A.'nın işlediği belirlendi.

Olayın ardından Şebinkarahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden M.C.A., teslim olup suçun itiraf etti.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.