Giresun'da çukurda 10 ölü köpek bulundu

Giresun'da sahilde içinde çöplerin de olduğu çukurda 10 ölü köpek bulundu. Çukur, belediye ekiplerince toprakla kapatılırken, köpeklerin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Haberler - DHA 13.10.2021 - 14:29

Giresun'da çukurda 10 ölü köpek bulundu

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'da Aksu Mahallesi sahilinde incelemelerde bulunan CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, eski çöp depolama alanı yanındaki çukurda ölü köpeklerin olduğunu fark etti.

Bektaş, polis, belediye ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

İhbar üzerine gelen ekipler, yapılan incelemenin ardından içerisinde çöp poşetleri ve 10 ölü köpeğin bulunduğu çukuru iş makinesiyle toprakla kapattı.

İNCELEME BAŞLATILDI

ölümlerine ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.

''TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ''

Bektaş, yaşanan duruma tepki gösterdi. lerin bulunduğu çukurdan çektiği görüntüleri paylaşan Bektaş, “Kim tarafından nasıl yapıldığını bilmiyoruz; zehirlenerek mi ya da doğal ölüm mü? Yetkililere bilgi verdik, konunun takipçisi olacağız'' dedi.

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