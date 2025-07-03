Giresun'da deniz yasağı
Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek iki gün yasaklandı.
Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı.
Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamada, iki gün boyunca denize girmenin yasak olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 4-5 Temmuz 2025 günleri denize girmek yasaklanmıştır."
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