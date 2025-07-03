Giresun'da deniz yasağı

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamada, iki gün boyunca denize girmenin yasak olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 4-5 Temmuz 2025 günleri denize girmek yasaklanmıştır."