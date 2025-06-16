Giresun'da denizde kaybolan çocuk aranıyor

Giresun'da Çıtlakkale Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren kimliği henüz belirlenemeyen baba ve oğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.



Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çevredeki vatandaşlarca denizden çıkartılan baba, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Akıntıya kapılan çocuğu için ise arama çalışmaları sürüyor.

BUGÜN DENİZE GİRİLMESİ YASAKLANDI

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada da, can güvenliğini tehdit eden olumsuz deniz koşulları sebebiyle bugün il sınırlarındaki tüm sahil ve plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.



Açıklamada, vatandaşlardan can güvenlikleri açısından yasağa uymaları ve uyarıları dikkate almaları istendi.