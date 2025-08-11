Giresun'da denizde kaybolan kişi aranıyor

Giresun'da denize girdikten sonra akıntıya kapılıp kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Teyyaredüzü Mahallesi'nde sahil kenarında serinlemek için denize giren ve ismi henüz öğrenilemeyen kişi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye , polis, deniz polisi, ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmaları, dalgıç adamlar ve drone eşliğinde sürdürülüyor.

