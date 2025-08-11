Giresun'da denizde kaybolan kişi aranıyor

Teyyaredüzü Mahallesi'nde sahil kenarında serinlemek için denize giren ve ismi henüz öğrenilemeyen kişi, bir süre sonra gözden kayboldu.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, deniz polisi, ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.



Arama çalışmaları, dalgıç adamlar ve drone eşliğinde sürdürülüyor.