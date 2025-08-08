Giresun'da denize girmek iki gün yasaklandı
Giresun'da olumsuz koşullar nedeniyle vatandaşların bugün ve yarın denize girmesi yasaklandı.
GiresunValiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla denize girilmemesine yönelik karar alındığı belirtildi.
RİP AKINTISI VURGUSU
Özellikle sahil kesimlerinde rip akıntısı gibi hayati tehlike oluşturan deniz olaylarının beklendiği bildirilen açıklamada, vatandaşların can güvenlikleri için alınan karara uymalarının önemli olduğu kaydedildi.
