Giresun'da denize girmek yasaklandı

Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Can güvenliğini tehdit eden olumsuz deniz şartları nedeniyle bugün 15 Temmuz 2025 Salı Giresun il sınırları içerisindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklanmıştır." denildi.



Açıklamada ayrıca vatandaşlara, güvenliklerini riske atmamak adına yasağa uymaları çağrısında bulunularak, "Denize girmeyiniz, Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yasağa uymalarını önemle rica ederiz. Uyarıları dikkate alınız, güvenliğinizi riske atmayınız" denildi.



Yetkililer, gün boyunca ekiplerin sahil şeritlerinde denetimlerini sürdüreceğini ve vatandaşların kurallara riayet etmeleri konusunda duyarlı olmaları gerektiğini belirtti.