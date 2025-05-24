Giresun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Yedikardeş köyünde, Muhlis Çiftçi'nin (84) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Çiftçi, kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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