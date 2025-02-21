Giresun'da ev yangını: 1 ölü

İlçenin Köseli Mahallesi'nin Çınar mevkisinde Süleyman Bitiş'in (78) yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Evde yapılan incelemede, Süleyman Bitiş'in cansız bedenine ulaşıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.