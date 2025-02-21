Giresun'da ev yangını: 1 ölü
Giresun'un Eynesil ilçesinde bir evde çıkan yangında 78 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlçenin Köseli Mahallesi'nin Çınar mevkisinde Süleyman Bitiş'in (78) yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evde yapılan incelemede, Süleyman Bitiş'in cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Yurt Haber
- Yangın
- Giresun Eynesil