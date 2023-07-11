Giresun'da fabrikanın zemini çöktü: 3 işçi göçük altında kaldı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu bir fabrikanın zemini çöktü. Göçük altına kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Ekipler diğer işçinin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'da fabrikanın zemini çöktü: 3 işçi göçük altında kaldı

'un Yağlıdere ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünün zemininde çökme meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen AFAD, AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, göçük altında kalan 2 işçi çıkarıldı.

Giresun'da fabrikanın zemini çöktü: 3 işçi göçük altında kaldı - 1

Ekipler diğer işçinin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurtarılan 2 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

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