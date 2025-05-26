Giresun'da feci kaza: 1 ölü

Giresun'un Espiye ilçesi Soğukpınar Beldesi istikametinde seyreden Mehmet Yıldız (49) idaresindeki minibüs, yol kenarından geçen Gelevera deresine devrildi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan Yıldız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.