Giresun'da feci kaza: 3 ölü

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Giresun'da feci kaza: 3 ölü

'un Tirebolu ilçesine bağlı Kuskunlu köyü Örenkaya Camii mevkisinde saat 14.00 sıralarında sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Tirebolu'dan Doğankent ilçesi istikametine seyir halindeyken kaza yaptı.

Araç içinde sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için olay yerine 112 ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaraladı.

Yaralının tedavisinin Görele Devlet Hastanesi'nde tedavisinde devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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