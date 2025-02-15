Giresun'da feci kaza: 3 ölü
Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Kuskunlu köyü Örenkaya Camii mevkisinde saat 14.00 sıralarında sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Tirebolu'dan Doğankent ilçesi istikametine seyir halindeyken kaza yaptı.
Araç içinde sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için olay yerine 112 ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaraladı.
Yaralının tedavisinin Görele Devlet Hastanesi'nde tedavisinde devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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