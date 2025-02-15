Giresun'da feci kaza: 3 ölü

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Kuskunlu köyü Örenkaya Camii mevkisinde saat 14.00 sıralarında sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Tirebolu'dan Doğankent ilçesi istikametine seyir halindeyken kaza yaptı.

Araç içinde sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için olay yerine 112 ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaraladı.

Yaralının tedavisinin Görele Devlet Hastanesi'nde tedavisinde devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.