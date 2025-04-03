Giresun'da feci kaza: Bir ölü, bir yaralı

Giresun'da kamyonetin yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

Giresun'da feci kaza: Bir ölü, bir yaralı

'da K.T. (32) idaresindeki kamyonet, il merkezine bağlı Duroğlu Beldesi Konacık Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan M.Ş. (41) ise ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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