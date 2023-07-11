Giresun'da göçük altında kalan işçiyle sesli iletişim kuruldu

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir fabrikanın depo bölümünde oluşan göçükte enkaz altında kalan bir işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. İşçiyle sesli iletişim kuruldu.

Giresun'da göçük altında kalan işçiyle sesli iletişim kuruldu

'un Yağlıdere ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünün zemininde çökme meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen AFAD, AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, göçük altında kalan 2 işçi çıkarıldı.

Giresun'da göçük altında kalan işçiyle sesli iletişim kuruldu - 1

Ekipler diğer işçinin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurtarılan 2 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

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